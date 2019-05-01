تدخلات الأعداء هي سبب عدم الاستقرار في الحدود الإيرانية - الباكستانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المساعد الدولي لوزارة الدفاع الايرانية العميد محمد أحدي التقى بمساعد وزير الدفاع الباكستاني وناقش معه العلاقات الثنائية بين طهران وإسلام وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في حدود البلدين.

وقال العميد محمد أحدي أن هناك الكثير من المشتركات التاريخية والثقافية والدينية بين الشعب الايراني وشقيقه الباكستاني ووجود 900 كيلومتر من الحدود بين البلدين يجعلهما في فرصة استثنائية لتعزيز وتطوير العلاقات.

وأشار مساعد وزارة الدفاع إلى حادثة مقتل عدد من الجنود الباكستانيين في أعمال ارهابية وأكد أن الحدود بين ايران وباكستان تشهد نوعا من عدم الاستقرار وذلك بسبب التدخلات التي يقوم بها الأعداء./انتهى/