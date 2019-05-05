عبداللهيان: الاحتلال سينتهي بعزم وإرادة المقاومة الفلسطينية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد رئيس البرلمان الايراني حسين امیر عبداللهیان ان "امير عبداللهيان"، دان العدوان الهمجي الذي يشنه الكيان الصهيوني على قطاع غزة واعتبر صمت المحافل الدولية ومحاباة وصمت بعض الدول العربية سببا اخر لاستمرار قصف الاطفال والنساء والرجال في غزة، داعيا الاوساط الدولية وبرلمانات الدول الاسلامية والبرلمانات الدولية للمبادرة الى دعم الشعب الفلسطيني عبر ادانة هذه الهجمات اللاانسانية.

واكد امير عبداللهيان بان الحكومة الاميركية لا يمكنها تغيير مصيرها ومصير الكيان الصهيوني المحتوم وستنهي المقاومة الفلسطينية بقوة وصلابة مرحلة الاحتلال ووجود الكيان الصهيوني المنبوذ وسيتم تحرير الاراضي المحتلة بحول الله وقوته.

واكد بان الجمهورية الإسلامية الإيرانية سوف لن تنسى القضية الفلسطينية ابدا، وان اجراءات الحكومة الاميركية اللاقانونية واحادية الجانب لن تثني ارادة وعزم الشعوب الاسلامية في دعم فلسطين والمساعدة بتحرير القدس والاراضي المحتلة./انتهى/