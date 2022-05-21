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٢١‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٩:٢٣ م

فتاة ايرانية تحصد لقب الجولة العالمية لكرة المضرب "جي3"

فتاة ايرانية تحصد لقب الجولة العالمية لكرة المضرب "جي3"

أعلن المدير العام لدائرة العلاقات العامة للهيئة الايرانية لكرة المضرب، امير حسين باكزاد، عن احراز لاعبة كرة المضرب الايرانية، مشكاة الزهراء صفي، المركز الاول خلال منافسات الجولة العالمية للتنس –جي 3 ، والتي اقيمت باستضافة العاصمة طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المدير العام لدائرة العلاقات العامة للهيئة الايرانية لكرة المضرب، امير حسين باكزاد، بيّن ان المباراة الفردية النهائية ضمن الاسبوع الثاني لجولة التنس العالمية، اقيمت اليوم بين الايرانية مشكاة صفي وغريمتها من تركيا، لتفوز عليها 4-1 وتحرز لقب هذه الجولة.

وتابع باكزاد، ان الفريق الثنائي المكون من مشكاة وزميلتها البلجيكية، احرز المركز الاول ايضا خلال المنافسات الثنائية التي اقيمت يوم امس في اطار هذه الجولة.

والجدير بالذكر ان مباريات الجولة العالمية الفردية والثنائية لكرة المضرب "جي 3"، اقيمت في طهران على مدى اسبوعين وبمشاركة لاعبين ولاعبات من ايران وخارجها.

/انتهى/

رمز الخبر 1923929
https://ar.mehrnews.com/news/1923929/

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