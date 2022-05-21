فتاة ايرانية تحصد لقب الجولة العالمية لكرة المضرب "جي3"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المدير العام لدائرة العلاقات العامة للهيئة الايرانية لكرة المضرب، امير حسين باكزاد، بيّن ان المباراة الفردية النهائية ضمن الاسبوع الثاني لجولة التنس العالمية، اقيمت اليوم بين الايرانية مشكاة صفي وغريمتها من تركيا، لتفوز عليها 4-1 وتحرز لقب هذه الجولة.

وتابع باكزاد، ان الفريق الثنائي المكون من مشكاة وزميلتها البلجيكية، احرز المركز الاول ايضا خلال المنافسات الثنائية التي اقيمت يوم امس في اطار هذه الجولة.

والجدير بالذكر ان مباريات الجولة العالمية الفردية والثنائية لكرة المضرب "جي 3"، اقيمت في طهران على مدى اسبوعين وبمشاركة لاعبين ولاعبات من ايران وخارجها.

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