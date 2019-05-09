عراقجي: أدرجنا الخروج من الاتفاق النووي على جدول أعمالنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن مساعد الخارجیة الایرانیة للشؤون السیاسیة عباس عراقجي أشار في تصريح للقناة الثانیة في التلفزیون الایراني مساء الاربعاء ، إلى قرار ایران الذی اتخذته یوم امس بشان الاتفاق النووي، ان ترامب اوجد في البدایة ظروفا لنخرج نحن من الاتفاق النووي الا ان ایران واجهت هذا التحرك بحكمة.

واضاف ان اللجنة المشتركة للاتفاق النووي عقدت 4 جلسات بطلب من الجمهوریة الاسلامیة وتعهدت الدول المتبقیة في الاتفاق بالوصول الى سبل عملانیة في 11 مجالا مختلفا.

وتابع أن الاوروبیین تحركوا ببطء في هذا المسار، سواء لم یریدوا او لم یستطیعوا، ولا فرق في ذلك بالنسبة لنا، وقد مددوا المهلة التي طلبوها لهذا الغرض مرارا.

واوضح عراقجي بان قرار ایران لا یعني نقض الاتفاق النووي واضاف أن القرار یعني الاستفادة من ادوات داخل الاتفاق النووي لتوفیر مصالح ایران ولا یعني ذلك الخروج من الاتفاق او نقضه.

وقال عراقجي في الوقت ذاته، ان ایران وضعت الخروج من الاتفاق النووي في جدول اعمالها ولكن على مراحل، ولها الاستعداد في الوقت ذاته للعودة الى المرحلة السابقة فیما لو نفذت الاطراف الاخرى تعهداتها.

واضاف مساعد الخارجية الايرانية أن الدول الاعضاء في الاتفاق النووي تعلم بان مجلس الامن الدولي هو خط احمر لایران وان لم یتم الالتزام بهذا الخط فان الاتفاق النووي سینتهي بالكامل. معتبراًإن فرصة الستین یوما آخر التي منحتها ايران نافذة دبلوماسیة وستغلق بالتاكید في حال عدم استفادة الاطراف الاخرى في الاتفاق النووی منها لتنفیذ تعهداتها.

واكد مساعد الخارجیة الایرانیة بانه ما دام الاتفاق النووي لم یعد الى ظروفه الطبیعیة فاننا لا نفكر باي مفاوضات اخرى واضاف أن الاتفاق النووي بالنسبة للاوروبیین هو اتفاق امني اكثر مما هو اقتصادي وهم حساسون تجاهه.



واعتبر عراقجي أن ترامب یرید تقویض الاتفاق النووي باعتباره المنجز الدبلوماسي الوحید الداعم لاستقرار المنطقة، وأن اوروبا تشعر بقلق شدید من زعزعة الاستقرار في المنطقة وتدفق امواج المهاجرین نحو الدول الاوروبیة.

واعتبر مساعد الخارجیة الایرانية أن امیركا تسعى من وراء الحرب النفسیة استهداف الروح المعنویة للشعب الایراني وإثارة القلق من وقوع الحرب من خلال البیان غیر الحقیقي الذي اصدره بولتون حول ایفاد حاملة الطائرات الى المنطقة هو مثال للحرب النفسیة التي تشنها امیركا.



وأكد عراقجي رغم أن وقوع الحرب منتف الا ان قواتنا المسلحة ترصد التطورات العسكریة في المنطقة لیل نهار بجهوزیة كاملة ویقظة تامة. /انتهى/.