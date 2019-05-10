مسيرات الجمعة في غزة لمواجهة "صفقة ترامب "

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار في غزة الفلسطينيين للمشاركة الواسعة في جمعة " موحدون في مواجهة الصفقة" والتي نؤكد فيها على رفضنا لكل المشاريع التصفوية وفي مقدمتها صفقة القرن.

واكدت الهيئة على سلمية المسيرات وطابعها الشعبي، محذرا الاحتلال من ارتكاب أية حماقات بحق المتظاهرين السلميين.

وأضاف :"نؤكد على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار بطابعها السلمي والشعبي وهي غير قابلة للمساومة".

وكان الوفد الأمني المصري وصل الخميس قطاع غزة قادما من تل أبيب، للتباحث مع الفصائل الفلسطينية، بشأن التصعيد الاخير.

وذكرت مصادر امنية ان الوفد سيبحث العودة لتطبيق التفاهمات التي توصلت إليها مؤخرًا الفصائل والاحتلال برعاية مصر وقطر والأمم المتحدة.

ومن المتوقع ان يزور الوفد الحدود للاطلاع على سير المسيرات ومنع وقوع حوادث "استثنائية".