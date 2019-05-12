مظاهرات في بريطانيا رفضا لصفقة القرن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن رويترز، انه جاءت المظاهرة بدعوة من المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، بالشراكة مع عدد من المنظمات التضامنية، وأهمها حملة التضامن تحالف "أوقفوا الحرب" بالإضافة لمنظمة "أصدقاء الأقصى" والرابطة الإسلامية.

وحظيت المظاهرة بدعم عشرات المؤسسات والمجموعات التضامنية بالإضافة للنقابات العمالية، وسط مشاركة واسعة.

وتجمع المتظاهرون أمام مبنى هيئة الإذاعة البريطانية ثم توجهوا إلى مقر الحكومة البريطانية.

وحمل المتظاهرون شعارات تندد بالاحتلال والاستيطان الإسرائيلي، وتدعو لحرية غزة من الحصار الإسرائيلي، ورفضاً لصفقة القرن، فيما رددوا الهتاف لدعم فلسطين وشعبها.

وشارك في المهرجان الخطابي عدد من المتحدثين من المنظمات التضامنية والنقابات المهنية ومن أعضاء مجلس العموم البريطاني.

كما شارك عدد من النواب في المظاهرة ، وهم النائب ريتشارد بيرغين، والنائب آندي سلوتر، والنائب راسيل لويد.

وأكد رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة زاهر البيراوي أن صفقة القرن لن تمر، وسيقف الشعب الفلسطيني موحداً ضدها وسيفشلها كما أفشل مشاريع التصفية المتعددة على مدار تاريخ الصراع.

وحمل بيرواوي، في كلمة المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، الحكومة البريطانية المسؤولية عن نكبة شعبنا وتشريده.

وتابع: "أن الحق الذي ورائه مطالب لن يضيع، وسيأتي اليوم الذي تتحمل بريطانيا مسؤوليتها القانونية والأخلاقية والسياسية عن جريمة النكبة وعن وعد بلفور".

وأردف بيرواوي: "حكومة "تيريزا ماي" تساهم في معاناة شعبنا عبر دعمها لدولة الاحتلال، فيما وزير خارجيتها يلوم الضحية بدل أن يمنع الجلاد والمجرم من الاستمرار في جريمته"/ انتهى/