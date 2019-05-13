سياسي ايراني: اوباما طلب لقاء روحاني 19 مرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن الناشط السياسي الإصلاحي حميد رضا جلائي بور الذي شارك في اجتماع الناشطين السياسيين مع رئيس الجمهورية أمس الأحد قال نقلاً عن الرئيس حسن روحاني إن الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما طلب لقاءنظيره الايراني 19 مرة، لكن الحكومة الايرانية لم تجب.

وأشار جلائي بور إلى إن الضغوطات التي تواجهها البلاد، ناقلاً عن الرئيس روحاني قوله بإنه من غير الممكن تجاوز المشاكل في ظل غياب الدعم الشعبي، مؤكداً إن التحام الحكومة والشعب سيمكن إيران من تخطي كل التحديات.

وأضاف جلائي بور إن روحاني اشار الى مسؤولياته خلال أيام الحرب الايرانية - العراقية، معتبراً ان الأزمات التي تواجهها إيران اليوم من نوع آخر والعقوبات المفروضة علىالقطاعين النفطي والمصرفي أشد من السابق والأوضاع الحالية تشبه الحرب تماماً. /انتهى/