الجامعة العربية تدعو لمواجهة انتهاكات الإحتلال الإسرائيلي

وطالبت أبو غزالة فى كلمة الجامعة العربية اليوم الثلاثاء في افتتاح أعمال الدورة الخامسة والأربعين للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بإسناد دور في عملية المتابعة لهذه الخطة لبعثات جامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب.

وقالت أبو غزالة إن انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة تتصدر جدول أعمال الدورة من خلال ثلاث بنود تتناول أوضاع الأسرى والمعتقلين العرب فى السجون الإسرائيلية، وجثامين الشهداء المحتجزين لدى سلطات الاحتلال في مقابر الأرقام، وسبل ضمان وتعزيز حقوق الطفل الفلسطينى تحت الاحتلال.

وأكدت أبو غزالة أهمية اختصاصات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، لاسيما الدور المنوط بها لإعداد تصور للموقف العربى تجاه قضايا حقوق الإنسان المطروحة إقليميًا ودوليًا، مع التأكيد على أن ما تقدّمه اللجنة من فكر يسهم في تكريس حقوق الإنسان نصًا وآليات وممارسة.

وأشارت مساعدة الامين العام للجامعة العربية إلى أن مجلس النواب المصري وافق على انضمام مصر للميثاق العربي لحقوق الإنسان ووافق مجلس الوزراء على إنشاء "اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان"، وفي دولة الكويت صدر المرسوم الأميرى بتعيين أعضاء "الديوان الوطنى لحقوق الإنسان"، وفي لبنان أقر مجلس الوزراء مرسوم تسمية أعضاء "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان"، وفي المغرب تمّ إحداث "المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان"./انتهى/