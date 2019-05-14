رفعت مسعود: باكستان تقيم معرضا للقرآن الكريم بمساعدة إيران

وأشارت السفيرة الباكستانية في طهران، خلال حديث خاص مع وكالة مهر للأنباء، إلى أن باكستان حلت كضيفة شرف للمعرض الدولي السابع والعشرين للقرآن الكريم، وقالت: "إن المشاركة في المعرض الدولي السابع والعشرين للقرآن الكريم في الجمهورية الإسلامية شرف نعتز به، وإنني أتقدم بالشكر لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي ومنظمة الثقافة الاتصالات في الجمهورية الإسلامية".

وأكدت رفعت مسعود على أن إيران تحمل تجارب هائلة فيما يخص تنظيم وإقامة المعارض قائلة، "نظرا إلى التعاون القوي بين باكستان والجمهورية الإسلامية فإننا سوف نشكل تفاعلًا جيدًا استنادًا إلى التجارب القرآنية والمعرضية".

وأضافت: "يجب أن ننقل بالمثل أنشطة القرآن بمساعدة جمهورية إيران الإسلامية إلى باكستان. هناك العديد من البرامج الدينية والدينية في إيران التي يجب استخدامها، وسنرى قريبًا معرضًا حول موضوع القرآن بمساعدة إيران في باكستان"./انتهى/