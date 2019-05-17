وزير الخارجية الصيني يؤكد عزم بلاده على التعاون مع ايران

وبحث الوزيران الصيني والايراني خلال لقائهما في بكين اليوم القضايا الاقليمية والدولية والعلاقات الثنائية .

واكد الجانبان خلال اللقاء على العلاقات العريقة والاستراتيجية بين البلدين واكدا على ضرورة تطويرها وتعزيزها في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والطاقة ومكافحة الارهاب وسائر المجالات ذات الاهتمام المشترك .

واعتبر وزير الخارجية الصيني الاتفاق النووي بانها انجاز دبلوماسي مهم وانموذج للتعددية رافضا اي ممارسات احادية الجانب ومؤكدا عزم الصين على التعاون مع ايران والمجتمع الدولي لصون هذا الانجاز الدولي المهم .

الى ذلك تباحث الوزيران حول اهم التطورات الاقليمية بما فيها الخليج الفارسي وشمال افريقيا واميركا اللاتينية .