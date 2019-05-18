السيد الحوثي: أسوأ رصيد إجرامي في العالم هو لتحالف العدوان وعلى رأسه السعودية

وعزى السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي أسر شهداء جريمة العدوان السعودي الأمريكي في العاصمة صنعاء يوم أمس الأول، والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين.

وأكد السيد أن الجرائم المستمرة لتحالف العدوان لن تكسر إرادة شعبنا العزيز وهو مصمم على الصمود والتصدي للعدوان.

وقال السيد عبدالملك إن أسوأ رصيد إجرامي في العالم اليوم هو لتحالف العدوان وعلى رأسهم السعودية والإمارات ومن يقف خلفهم.

وعبّر السيد عن أمله في أن يكون الأثر في نفوس الناس إزاء هذه الجرائم هو التحرك لرفد الجبهات بالرجال والمال.

المسيرة نت