كردستان العراق تعلن موقفها من الحظر الاميركي ضد ايران

وقال عابدي في تصريح صحفي لوكالة انباء "كرد بريس" أن "المسؤولين الاميركان قد توضح لهم ان كردستان لن يلتزم في اطار العراق الفيدرالي، بالعقوبات الاميركية المفروضة على ايران".

واضاف، ان "المسؤولين الاميركان خلال زياراتهم لكردستان يحاولون اخافة التجار من التجارة مع ايران، لكن كل هذه المحاولات كانت بلا فائدة وذهبت سدى".

واوضح، ان "نحو 40% من جميع تجارة ايران مع العراق، تتم عبر منطقة كردستان من خلال 7 منافذ حدودية".

يذكر ان منطقة كردستان لديها اكثر المنافذ الحدودية مع ايران ضمن العراق، والمنتجات الايرانية لها وجود واضح في اسواق المنطقة .