لقاء محتمل بين ترامب وعمران خان

ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، عن قريشي: "إذا تحقق تقدم ملموس في محادثات الدوحة، ستكون فرص اللقاء بين الزعيمين (خان وترامب) أكبر، ومن ثم ستكون هناك انطلاقة جديدة في علاقاتنا الثنائية".



وأضاف: "لا يعني هذا أن اللقاء مشروط بنجاح تلك المحادثات، ولكن هذا سيجعل الأجواء مواتية بشكل أكبر لذلك".



وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية محمد فيصل، قال في وقت سابق إن ترامب عبر عن رغبته في لقاء خان.



وأشار فيصل، في بيان أوردته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية مطلع العام، أن السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام أعرب خلال زيارة لإسلام آباد - عن رغبة ترامب في لقاء خان، موضحا أن واشنطن وإسلام آباد بدأتا بحث اللقاء المحتمل بين الزعيمين، إلا أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد لقائهما.



والشهر الماضي، طلب المبعوث الأمريكي للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد، دعم باكستان في تيسير الحوار بين حكومة كابل وطالبان.



وكان خليل زاد، زار إسلام آباد يومي 29 و30 أبريل / نيسان، ضمن جولة له شملت خمس دول (أفغانستان والهند وباكستان وروسيا وبريطانيا)، والتقى مسؤولين كبارا بينهم وزير الخارجية شاه محمود قريشي، وقائد الجيش قمر جاويد باجوا، بحسب وسائل إعلام محلية.



وتستضيف العاصمة القطرية ، الدوحة، محادثات سلام بين واشنطن وحركة طالبان بهدف الوصول لاتفاق بين الحركة والحكومة الأفغانية لتحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان./انتهى/