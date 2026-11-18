وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن العميد حسين محبي، المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية، نشر صورة عبر شبكة التواصل الاجتماعي «إكس» وكتب عليها: سألوا ترامب: «من هو مصدرك؟» فقال: «كوبر!»

يأتي نشر هذه الصورة من قِبل المتحدث باسم الحرس الثوري على منصة «إكس»، في وقتٍ زعم فيه دونالد ترامب، رئيس الحكومة الأمريكية الإرهابية، مرارًا في تصريحاته ومواقفه بشأن تطورات المنطقة امتلاكه معلومات ومصادر مختلفة. وقد طعن العميد حسين محبي في هذه الرسالة، دون تقديم أي توضيح إضافي، في مصداقية المصادر التي يستند إليها ترامب، وذلك عبر استخدام صورة والإشارة إلى اسم «كوبر» و هو اسم قائد قوات سنتكوم الفاشل.