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١٩ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٧

الدفاع الجوي السوري يتصدى لأجسام غريبة في أجواء المنطقة الجنوبية

الدفاع الجوي السوري يتصدى لأجسام غريبة في أجواء المنطقة الجنوبية

تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري مساء السبت لأجسام غريبة في أجواء المنطقة الجنوبية.

وذكر مراسل "سانا" في القنيطرة أن المضادات الأرضية تعاملت مع أجسام غريبة دخلت من الأراضي المحتلة إلى أجواء المنطقة الجنوبية.

وكان مصدر عسكري سوري ذكر اول أمس أن "وسائط دفاعنا الجوي اكتشفت أهدافا معادية قادمة من اتجاه القنيطرة وتصدت لها"./انتهى/

رمز الخبر 1894724

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