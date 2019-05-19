الدفاع الجوي السوري يتصدى لأجسام غريبة في أجواء المنطقة الجنوبية

وذكر مراسل "سانا" في القنيطرة أن المضادات الأرضية تعاملت مع أجسام غريبة دخلت من الأراضي المحتلة إلى أجواء المنطقة الجنوبية.

وكان مصدر عسكري سوري ذكر اول أمس أن "وسائط دفاعنا الجوي اكتشفت أهدافا معادية قادمة من اتجاه القنيطرة وتصدت لها"./انتهى/