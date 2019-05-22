  1. السياسة
٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١١:٤٢

الأمن المصري يعلن عن مقتل 16 مسلحا شمال سيناء

الأمن المصري يعلن عن مقتل 16 مسلحا شمال سيناء

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن مصرع 16 مسلحا والعثور بحوزتهم على أسلحة نارية ومتفجرات بمدينة العريش

وأفادت وكالة مهر للأنباء،انه حسب صحيفة "الأهرام" المصرية، "تمكن قطاع الأمن الوطني المصري، من رصد بؤرتين للعناصر التكفيرية كانت تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإجرامية بمناطق مختلفة بالعريش".

وأضافت: "حدثت مواجهات مسلحة مع العناصر التكفيرية، مما أسفر عن مصرع عدد 16 مسلحا والعثور بحوزتهم على (8 بنادق آلية ، 1 بندقية FN ، 3 بنادق خرطوش، 3 عبوات متفجرة، 1 حزام ناسف".

وكانت وزارة الداخلية المصرية، أعلنت يوم أمس، مقتل 12 مسلحا في مداهمات أمنية، وتبادل إطلاق نيران مع عناصر الشرطة في منطقتي 6 أكتوبر والشروق.

يأتي ذلك، غداة وقوع انفجار في منطقة الرماية في محافظة الجيزة المصرية، يوم الأحد الماضي، ما تسبب في تهشم زجاج حافلة سياحية وإصابة 17 سائحا معظمهم أجانب./انتهى/

رمز الخبر 1894840

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