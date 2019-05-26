فنان نحات ايراني يفوز بجائزة مؤسسة "غاردن" الثقافية في استراليا

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن قسم العلاقات العامة لمؤسسة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة في ايران، أن الفنان الايراني "سعيد ارزكان" صنع لوحته الفنية المسماة "سخن عشق" (كلام العشق) عبر النحت على 590 قطعة خشبية قام بجمعها من مختلف انحاء ايران من اقصى جنوبها الى اقصى شمالها وطال العمل على هذه اللوحة 320 ساعة زمنية.

واشتهر ارزكان قبل ذلك بمشروع استلهمه من لوحة "ضامن الغزال" من الفنان الايراني الكبير "محمود فرشجيان" بدأه في عام 2009 واكتمل في عام 2015، وتم عرض هذه اللوحة في متحف "سعد اباد" ومن ثم عرضت في عام 2017 بافتتاحية مهرجان "مشهد، العاصمة الثقافية للعالم الاسلامي"./انتهى/.