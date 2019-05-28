اليمن ثاني أكبر معضلة في العالم الإسلامي بعد فلسطين

وأشار عضو حزب مجلس وحدة المسلمين في باكستان ومحلل الشؤون الإقليمية مولانا محمد إقبال بهشتي، في مقابلة مع وكالة مهر للأنباء، إلى العدوان السعودي على اليمن ومقاومة أنصار الله، وقال: "إن المشكلة اليمنية وقمع الشعب اليمني لا تخفى على أحد، والقضية اليمنية، بعد القضية فلسطين تشكل المعضلة الثانية في العالم الإسلامي.

وأضاف إقبال بهشتي: "كما أن الفلسطينيين المظلومين يعتدى عليهم من قبل الصهاينة، فإن اليمن ايضا يعيشون نفس الموقف، بمعنى آخر، اتخذت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والدول المتماشية معها إستراتيجية الولايات المتحدة وكيان الاحتلال بعزل فصائل المقاومة وإبعادها عن طريقهم".

وأوضح محلل الشؤون الإقليمية بأن اليمن هو بلد توجد فيه قوى مقاومة تعارض الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي. لذلك، فإن خطة قمع اليمنيين هي تخطيط أمريكي يتحقق عبر المملكة العربية السعودية.

ختاما أكد عضو حزب مجلس وحدة المسلمين في باكستان: في هذه المعركة، ستفشل الولايات المتحدة وإسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بالكامل، وسيكون النصر حليفا لأنصار الله./انتهى/