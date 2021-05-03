الحرس الثوري يفكك عصابة دولية لتهريب المخدرات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الحرس الثوري تمكن من ضبط شحنة مخدرات بزنة 130 كيلوغرام في المرتفعات الحدودية التابعة لمدينة سلماس بعد اشتباك مع المهربين.

وصرحت العلاقات العامة للحرس الثوري في مدينة سلماس ، عن العقيد سيد كاظم مير كاظم زاده قوله : إن منتسبي الحرس الثوري في سلماس الذين يحرسون ويحرسون حدود الوطن الإسلامي وعلى مدار الساعة تمكنوا للمرة الثالثة خلال الـ 15 يومًا الماضية ، وعقب نشاطهم الاستخباراتي والعملياتي في المرتفعات الحدودية على تخوم المدينة ، ومن خلال اشتباكات مع المهربين من ضبط شحنة مخدرات تزن 130 كيلوغرامًا بينها هيروئين.

وأضاف انه مع تفكيك هذه العصابة المكونة من ثلاثة مهربين ، تم اعتقال تجار الموت وتسليمهم للسلطات القضائية لإتخاذ الاجراءات القانونية.

وقال قائد الحرس الثوري في سلماس إن منتسبي الحرس الثوري سلماس يواصلون جهودهم على مدار الساعة لحراسة حياض البلاد وسيتعاملون بحزم مع أي إجراءات تقوض الأمن الدائم./انتهى/