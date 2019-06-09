ظريف: السياسة الأمريكية لا تزال تعتمد أقصى حدود الضغط

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير خارجية ايران محمد جواد ظريف أشار الى لقاء جمعه بأعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني وقال " لقد ناقشت مع ممثلي لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية آخر التطورات في البلد والضغوط الأمريكية وزيارتي الأخيرة وكذلك زيارة وزير خارجية آلمان ورئيس وزراء اليابان المرتقبة بالاضافة إلى زيارة الرئيس روحاني للخارج".

وانتقد ظريف السياسة الأمريكية تجاه ايران وقال أن سياسة واشنطن تجاه الجمهورية الاسلامية الايرانية لا تزال تعتمد الضغط الشديد.

وأكد وزير الخارجية الايراني أن الإدعاءات الأمريكية حول استعدادهم للجلوس على طاولة الحوار والمفاوضات الهدف منها خداع الرأي العام العالمي.

وتابع قائلا " لا يتوجب على أمريكا القيام بشيء خاص وإنما يكفي أن تتوقف عن منع الدول الأخرى من بناء علاقات معنا، فنحن لسنا بحاجة لأمريكا ولا نسعى إلى وجود علاقة معها".

وأوضح ظريف بالقول إن الحرب الاقتصادية التي اشار اليها ترامب ما هي إلا عبارة عن ارهاب اقتصادي يمارس ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية وشعبها ولذا ينبغي أن ينتهي هذا الارهاب ولا يتعرض لعلاقتنا مع باقي الدول./انتهى/