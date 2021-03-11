تكرار سياسة ترامب لن يحقق اي نتائج جديدة

وأفادت وكالة مهر للانباء أن ظريف قال في تغريدة نشرها اليوم الخميس: ان الولايات المتحدة تدعي بانها تنتهج الدبلوماسية ولا تواصل العمل بسياسة "الضغوط القصوى" الفاشلة لحقبة الرئيس السابق "دونالد ترامب".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني : لكن وزير الخارجية الامريكي انطوني بلينكن، يتحدث بكل فخر عن الحؤول دون تحويل اصولنا عبر القناة السويسرية لاستخدامها في مجال شراء الادوية والغذاء فقط.

وخاطب ظريف مسؤولي الادارة الامريكية الجديدة ، قائلا : ان تكرار سياسة مماثلة سوف لن يحقق نتيجة جديدة، لان السبيل الوحيد يكمن في الالتزام والاداء والاجتماع فقط.

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