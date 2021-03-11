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١١‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٨:٢٨ م

ظريف:

تكرار سياسة ترامب لن يحقق اي نتائج جديدة

تكرار سياسة ترامب لن يحقق اي نتائج جديدة

علّق وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف"، على التصريحات الاخيرة لنظيره الامريكي " انطوني بلينكن" حول منع تحويل الاصوال الايرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، مؤكدا ان تكرار سياسة ترامب لن يحقق اي نتائج جديدة.

وأفادت وكالة مهر للانباء أن ظريف قال في تغريدة نشرها اليوم الخميس: ان الولايات المتحدة تدعي بانها تنتهج الدبلوماسية ولا تواصل العمل بسياسة "الضغوط القصوى" الفاشلة لحقبة الرئيس السابق "دونالد ترامب".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني : لكن وزير الخارجية الامريكي انطوني بلينكن، يتحدث بكل فخر عن الحؤول دون تحويل اصولنا عبر القناة السويسرية لاستخدامها في مجال شراء الادوية والغذاء فقط. 

وخاطب ظريف مسؤولي الادارة الامريكية الجديدة ، قائلا : ان تكرار سياسة مماثلة سوف لن يحقق نتيجة جديدة، لان السبيل الوحيد يكمن في الالتزام والاداء والاجتماع فقط.

/انتهى/

رمز الخبر 1912624

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