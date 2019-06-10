  1. السياسة
١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦

مجلس الشورى الإسلامي يناقش تقرير انتهاكات أمريكا لحقوق الانسان

مجلس الشورى الإسلامي يناقش تقرير انتهاكات أمريكا لحقوق الانسان

بدأ مجلس الشورى الاسلامي جلسته العلنية صباح اليوم بمناقشة تقرير يوثق حالات انتهاك حقوق الانسان من قبل امريكا خلال عام 2017.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مجلس الشورى الاسلامي بدأ صباح اليوم جلسته العلنية برئاسة علي لاريجاني وحضور أغلب النواب، ومن المقرر أن يناقش المجلس عدد من الملفات:

1- تقرير اللجنة الاقتصادية حول المشروع الموافقة المؤقتة على المنطقة التجارية الحرة بين إيران والاتحاد أوراسيا الاقتصادية.

2- تقرير لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي الذي يوثق حالات انتهاك حقوق الانسان من قبل امريكا خلال عام 2017 في داخل وخارج الولايات المتحدة الامريكية.

3- تقرير اللجنة الاقتصادية حول مشروع قرار التعاون الاقتصادي في الملفات الجمركية بين إيران والفيتنام.

4- تقرير لجنة دعم الانتاج الوطني حول تنفيذ الحكومة للمادة 22 من قانون البرنامج السادس للتنمية وتطوير العمل.

5- تقرير اللجنة الاقتصادية حول مشروع إصلاح قانون الضرائب المباشرة. /انتهى/

رمز الخبر 1895334

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