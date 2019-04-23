  1. السياسة
٢٣ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٢٧

مجلس الشورى الإسلامي يناقش مشروع تعزيز الحرس الثوري

مجلس الشورى الإسلامي يناقش مشروع تعزيز الحرس الثوري

يناقش مجلس الشورى الإسلامي في اجتماعه العلني اليوم مشروع تعزيز الحرس الثوري الإسلامي في مواجهة امريكا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن مجلس الشورى الإسلامي بدأ صباح اليوم اجتماعه العلني برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى مسعود بزشكيان وحضور أغلب النواب، وسيناقش المجلس عدد من الملفات والتقارير أهمها:

 - مناقشة تقرير اللجنة الخاصة لمجالس البلاد حول مشروع تعديل قانون انتخابات مجلس الشورى الاسلامي.

- مناقشة تقرير لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية مشروع تعزيز مكانة الحرس الثوري الاسلامي في مواجهة امريكا.

- مناقشة تقرير إجراءات المسؤولين والجهات المعنية حول القرارات اللازمة فيما يخص مكافحة التلوث.

- تقرير اللجنة الخاصة بدعم الانتاج المحلي والإشراف على تطبيق السياسات العامة في المادة رقم 24 من القانون فيما يخص مشروع تعديل المادة 3 وإلحاق مادة مختصة بمتابعة السياسات العامة للاقتصاد المقاوم.

-مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية حول مشروع اتفاقية تشجيع ودعم الاستثمار المتبادل بين إيران و الدوق الأكبر للوكسمبورغ. /انتهى/.

رمز الخبر 1894016

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