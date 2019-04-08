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٨ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨

مجلس الشورى الإسلامي يناقش تقارير خصخصة صناعة السيارات

مجلس الشورى الإسلامي يناقش تقارير خصخصة صناعة السيارات

يناقش مجلس الشورى الإسلامي في جلسته العلنية اليوم تقرير اللجنة الاقتصادية المخصص لدراسة توكيل شركة تبريز الوطنية لصناعة السيارات لمنظمة الخصخصة.

و أفادت وكالة مهر للأنباء إن مجلس الشورى الإسلامي بدأ صباح اليوم جلسته العلنية برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى مسعود بزشكيان وحضور أغلب النواب، وسيناقش المجلس عدد من الملفات والتقارير أهمها:

1- تقرير اللجنة الاقتصادية حول آليات عمل منظمة الخصخصة.

2- تقرير اللجنة الخاصة بحماية الانتاج الوطني والإشراف على تنفيذ السياسات العامة للمادة 24  من الدستور.

3- تقرير اللجنة الاقتصادية المخصص لدراسة توكيل شركة تبريز الوطنية لصناعة السيارات لمنظمة الخصخصة، وعليه سيتخذ المجلس قرار التوكيل من عدمه.

4- تقرير لجنة الطاقة بخصوص التجاوزرات القانونية المنسوبة لشركة مصفاة نفط كرمانشاه.

5- سيختار المجلس أحد أعضاءه لمتابعة إجراءات منظمة الأمور المالية فيما يخص تنفيذ الماده 37 من قانون الضرائب على القيمة المضافة. /انتهى/.

رمز الخبر 1893641

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