مجلس الشورى الإسلامي يناقش تقارير خصخصة صناعة السيارات

و أفادت وكالة مهر للأنباء إن مجلس الشورى الإسلامي بدأ صباح اليوم جلسته العلنية برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى مسعود بزشكيان وحضور أغلب النواب، وسيناقش المجلس عدد من الملفات والتقارير أهمها:

1- تقرير اللجنة الاقتصادية حول آليات عمل منظمة الخصخصة.

2- تقرير اللجنة الخاصة بحماية الانتاج الوطني والإشراف على تنفيذ السياسات العامة للمادة 24 من الدستور.

3- تقرير اللجنة الاقتصادية المخصص لدراسة توكيل شركة تبريز الوطنية لصناعة السيارات لمنظمة الخصخصة، وعليه سيتخذ المجلس قرار التوكيل من عدمه.

4- تقرير لجنة الطاقة بخصوص التجاوزرات القانونية المنسوبة لشركة مصفاة نفط كرمانشاه.

5- سيختار المجلس أحد أعضاءه لمتابعة إجراءات منظمة الأمور المالية فيما يخص تنفيذ الماده 37 من قانون الضرائب على القيمة المضافة. /انتهى/.