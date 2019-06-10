"حشمت علوي" ناشط وهمي في مجال حقوق الانسان

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن موقع "اينترست" الخبري أوضح في تقرير له أن المدعو حشمت علوي المعروف بصفته ناشط في مجال حقوق الانسان في إيران ليس سوى شخصية وهمية لا وجود خارجي لها، حيث عرف هذا الناشط كمحلل اقليمي وداعي للحرب على إيران وفرض العقوبات.

وتمكن الموقع من توضيح حقيقة هذا الحساب الوهمي وتببين عدم وجود شخص حقيقي خلفه، بل أن من يدير الحساب هو زمرة المنافقين (مجاهدي خلق) المعادين لإيران والمقيمين في ألبانيا.

وأوضح مراقبون أن المدعو حشمت علوي نشر على موقع فوربس اكثر من 60 مقالا مليئا بالعداء للشعب الإيراني، كما نشر في مواقع أخرى مثل ديلي والعربية وفدراليست، مقالات هجومية معادية لإيران.

وأوضح الموقع أن هذا الحساب الوهمي مدعوم من قبل موقع نشر امريكا هيل الذي يدعم زمرة المنافقين ضد مصالح الشعب الإيراني. /انتهى/