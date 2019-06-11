  1. السياسة
١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٥:٣٧

العميد غيب برور يكرم المصارع الاذربيجاني الذي ارتدى قميص يحمل صورة قائد الثورة

العميد غيب برور يكرم المصارع الاذربيجاني الذي ارتدى قميص يحمل صورة قائد الثورة

كرم رئيس منظمة تعبئة المستضعفين العميد "غلام حسين غيب برور" خلال رسالة المصارع هو المار نور علييف البالغ من العمر 22 عاما والذي تعود اصوله الى جمهورية اذربيجان وهو قاطن في اوكرانيا منذ 11 عاما.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس منظمة تعبئة المستضعفين العميد غلام "حسين غيب برور" كرم من خلال رسالة المصارع المار نور علييف البالغ من العمر 22 عاما والذي تعود اصوله الى جمهورية اذربيجان وهو قاطن في اوكرانيا منذ 11 عاما. الذي ارتدى قميص رياضي مزين بصورة قائد الثورة الاسلامية ومكتوب تحته "لبيك يا خامنئي"./انتهى/

رمز الخبر 1895392

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