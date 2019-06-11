العميد غيب برور يكرم المصارع الاذربيجاني الذي ارتدى قميص يحمل صورة قائد الثورة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس منظمة تعبئة المستضعفين العميد غلام "حسين غيب برور" كرم من خلال رسالة المصارع المار نور علييف البالغ من العمر 22 عاما والذي تعود اصوله الى جمهورية اذربيجان وهو قاطن في اوكرانيا منذ 11 عاما. الذي ارتدى قميص رياضي مزين بصورة قائد الثورة الاسلامية ومكتوب تحته "لبيك يا خامنئي"./انتهى/