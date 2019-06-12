کتاب السيرة الذاتية لحياة الشهيد "جنتي" قائد لواء "زينبيون"

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن دار "شهيد كاظمي" للنشر والطباعة بدأت باعداد كتاب قصة حياة قائد لواء "زينبيون" الشهيد محمد جنتي الذي حارب التكفيريين في سوريا، وعرف أثناء المعارك بلقب الحاج حيدر واستشهد منذ سنتين، وستشرف على إعداد السيرة الذاتية الكاتبة "شهلا بناهي".

يضم الكتاب مقاطعاً من الحياة الشخصية وتواجده في سوريا وزيارته للمراقد المقدسة في إيران، والعمليات العسكرية التي شارك بها في نبل والزهراء شمال غرب سوريا.

ويلقي الكتاب الضوء على مشاركة الشهيد جنتي في دروس الاخلاق التي يقدمها الحاج اسماعيل دولابي.

الجدير بالذكر أن جثمان الشهيد جنتي عاد إلى طهران أخيراً بعد التعرف عليه ضمن عمليات ميدانية أخيرة وسيتم تشيييع جثمانه غداً الخميس. /انتهى/