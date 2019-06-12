  1. الثقافة
١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٧

کتاب السيرة الذاتية لحياة الشهيد "جنتي" قائد لواء "زينبيون"

کتاب السيرة الذاتية لحياة الشهيد "جنتي" قائد لواء "زينبيون"

أعلنت دار "شهيد كاظمي" للنشر والطباعة عزمها على اعداد كتاب قصة حياة قائد لواء "زينبيون" الشهيد "محمد جنتي" الذي سيشيع جثمانه غداً الخميس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن دار "شهيد كاظمي" للنشر والطباعة بدأت باعداد كتاب قصة حياة قائد لواء "زينبيون" الشهيد محمد جنتي الذي حارب التكفيريين في سوريا، وعرف أثناء المعارك بلقب الحاج حيدر واستشهد منذ سنتين، وستشرف على إعداد السيرة الذاتية الكاتبة "شهلا بناهي".

يضم الكتاب مقاطعاً من الحياة الشخصية وتواجده في سوريا وزيارته للمراقد المقدسة في إيران،  والعمليات العسكرية التي شارك بها في نبل والزهراء شمال غرب سوريا.

ويلقي الكتاب الضوء على  مشاركة الشهيد جنتي في دروس الاخلاق التي يقدمها الحاج اسماعيل دولابي.

الجدير بالذكر أن جثمان الشهيد جنتي عاد إلى طهران أخيراً بعد التعرف عليه ضمن عمليات ميدانية أخيرة وسيتم تشيييع جثمانه غداً الخميس. /انتهى/

رمز الخبر 1895413

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