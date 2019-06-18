دفن جثة مرسي بعد تقرير الطب الشرعي

من جانبها، نقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصدر مقرب من أسرة مرسي أن السلطات المصرية رفضت طلبا من عائلته لدفنه في مقابر العائلة بمسقط رأسه في محافظة الشرقية شمالي البلاد.

وتوفي الرئيس لمصري السابق محمد مرسي اثر تعرضه لنوبة قلبية اثناء جلشة محاكمته.

وأعلن التلفزيون المصري الرسمي نقلا عن مصدر طبي أن مرسي البالغ من العمر 68 عاما توفي إثر نوبة قلبية بعد أن تحدث 20 دقيقة خلال جلسة المحاكمة، مشيرا الى عدم وجود اصابات ظاهرية حديثة في جسده.

وأمرت النيابة العامة المصرية، بإصدار تصريح دفن جثة للمتوفى محمد مرسي العياط، عقب انتهاء لجنة الطب الشرعي من مهمتها.

جاء ذلك في بيان مقتصب للنائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، يوم الإثنين.

وتلقت النيابة العامة عصر أمس الاثنين، إخطارا بوفاة محمد مرسي العياط، خلال جلسة المحاكمة في القضية رقم 56458 لسنة 2013، جنايات أول مدينة نصر، القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع حماس".

ومرسي هو أول رئيس مدني منتخب لمصر، وتم عزله عام 2013، وقبع في السجن بتهم من بينها التخابر مع جهات أجنبية، وإفشاء أسرار الأمن القومي أثناء فترة رئاسته.