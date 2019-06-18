وزير خارجية الصين : لا تفتحوا صندوق باندورا في الشرق الأوسط

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الصيني "وانغ ئي"، أوضح خلال لقاءه نظيره السوري في بكين أنه لا ينبغي على أن تستخدم أميركا حد أكثر من العقوبات لحل مشاكلها مع إيران.

وأضاف بالطبع الصين قلقة على الاوضاع في الخليج الفارسي وإيران.وتطلب من جميع الاطراق التقليل من حدة التوترات كي لا تتصعد أكثر وتصل للمواجهة. مطالبا بعدم فتح صندوق باندورا في الشرق الأوسط.

يذكر أن صندوق باندورا في الميثولوجيا الإغريقية، هو صندوق حُمل بواسطة باندورا ويتضمن كل شرور البشرية من جشع، وغرور، وافتراء، وكذب وحسد، ووهن،و وقاحة ورجاء.

وتابع وانغ ئي مخاطبا أميركا أن الاجراءات احادية الجانب لا مكان لها في القانون الدولي وهذا السلوك ليس فقط لا يمكنه حل المشاكل وانما يخلق أزمات أكبر.

وأشار أن الاتفاق النووي الإيراني هو الحل الوحيد لحل القضايا النووية وطهران وعلى طهران العمل بحذر فيما يخص ذلك، ونعلم أن لكل طرف مخاوفه الخاصة ولكن قبل كل شيء ينبغي تنفيذ الاتفاق النووي وآمل ان تكون إيران حذرة وان لا تخرج من الاتفاق النووي كما نتمنى ان تلتزم بقية الاطراف بالاتفاق النووي وأن تحرتم الحقوق المشروعة والقانون الايراني ومصالح هذا البلد./انتهى/