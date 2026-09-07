قطر تعترف: التحالف مع أميركا غير كافٍ

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الميادين أن المتحدث باسم وزارة خارجية قطر قال إنه يجب أن نعلم أن التحالف الاستراتيجي مع أميركا في منطقة الخليج الفارسي جيد، لكنه غير كافٍ.

ويأتي هذا الاعتراف القطري بعد أن أثبت الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، وخاصة في الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي، عدم قدرته على توفير الأمن لهذه الدول.

وكانت إيران، رداً على الاعتداءات الأميركية والإسرائيلية، قد استهدفت قواعد واشنطن في الدول العربية بهجمات صاروخية ومسيّرة، مما أثبت أن الأميركيين لا يستطيعون حتى حماية قواعدهم، فما بالك بحماية الدول العربية!.

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