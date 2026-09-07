تفكيك ثلاث خلايا إرهابية تكفيرية في جنوب شرق ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت وزارة الاستخبارات في بيان لها تدمير ثلاث خلايا عملياتية تابعة لجماعة إرهابية تكفيرية، واعتقال تسعة إرهابيين، وقتل ثلاثة منهم في جنوب شرق البلاد.

وجاء في بيان وزارة الأمن الیوم الاثنین: إن عناصر الإدارة الأمنية بمحافظة سيستان وبلوشستان تمکنوا استنادا إلى عمليات الرصد الأمني وتقارير المواطنين، من تفكيك ثلاث خلايا منظمة تابعة لجماعات إرهابية-تكفيرية مرتبطة بالعدو الأميركي-الصهيوني، كانت تستعد لتنفيذ عمليات داخل البلاد، وذلك أثناء دخولها إلى إيران وقبل تنفيذ أي أعمال تخريبية أو إرهابية.

وأضاف البيان: أن ثلاثة إرهابيين لقوا مصرعهم خلال اشتباك مع قوات حفظ الأمن، فيما ألقي القبض على تسعة إرهابيين دخلوا البلاد.

وأشار إلى أن العناصر التي تم اعتقالها كانت قد تلقت تدريبات عسكرية وتدريبات على صناعة المتفجرات والاغتيالات خارج البلاد، وكانت في طريقها للتسلل إلى داخل إيران، بهدف زعزعة الأمن في عدد من مدن جنوب المحافظة والإضرار بالأمن والاستقرار العام في المنطقة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الأمن: إنه تم اكتشاف وضبط مستودع يضم أسلحة حربية خفيفة ومتوسطة، كانت قد أُدخلت إلى البلاد بصورة سرية وغير قانونية في إطار مواصلة الإجراءات الأمنیة المستمرة والهادفة لمواجهة عصابات الإخلال بالأمن.

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