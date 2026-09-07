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٠٧‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ١:١٤ م

ردا على وزير الحرب الامريكي..قالليباف: لو هاجمتم اصولنا فسنستهدف شركات النفط والغاز الأمريكية

ردا على وزير الحرب الامريكي..قالليباف: لو هاجمتم اصولنا فسنستهدف شركات النفط والغاز الأمريكية

رداً على تهديدات وزير الحرب الامريكي، بيت هيغسيت، قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني، محمدباقر قالليباف: إذا هاجمتم أصولنا، فسنهاجم أصول شركات النفط والغاز الأمريكية في المنطقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي ورئيس الوفد المفاوض الايراني محمدباقر قاليباف، ردًا على التهديدات والخطابات الأخيرة لوزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، عن الاستراتيجية العسكرية الإيرانية الجديدة على حسابه في منصة إكس نت، اليوم الاثنين: الأمر بسيط وواضح؛ سلسلة إنتاج النفط والغاز في هذه المنطقة واسعة ومتفرقة، يسهل الوصول إليها وهي عرضة للخطر. شركات النفط والغاز الأمريكية العاملة في هذه المياه والمنشآت معرضة للخطر بنفس القدر.

وشدد قائلًا: إذا هاجمتم أصولنا، فسنهاجمكم. لقد أثبتنا هذه القدرة بالفعل. اسألوا قواعدكم العسكرية التي أصبحت خارج الخدمة.

/انتهى/

رمز الخبر 1973618
جواد ماستری فراهانی

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