ردا على وزير الحرب الامريكي..قالليباف: لو هاجمتم اصولنا فسنستهدف شركات النفط والغاز الأمريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي ورئيس الوفد المفاوض الايراني محمدباقر قاليباف، ردًا على التهديدات والخطابات الأخيرة لوزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، عن الاستراتيجية العسكرية الإيرانية الجديدة على حسابه في منصة إكس نت، اليوم الاثنين: الأمر بسيط وواضح؛ سلسلة إنتاج النفط والغاز في هذه المنطقة واسعة ومتفرقة، يسهل الوصول إليها وهي عرضة للخطر. شركات النفط والغاز الأمريكية العاملة في هذه المياه والمنشآت معرضة للخطر بنفس القدر.

وشدد قائلًا: إذا هاجمتم أصولنا، فسنهاجمكم. لقد أثبتنا هذه القدرة بالفعل. اسألوا قواعدكم العسكرية التي أصبحت خارج الخدمة.

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