بقائي: تدهور الأمن في مضيق هرمز هو نتيجة العدوان الامريكي..وفد قطري زار طهران امس الاحد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح إسماعيل بقائي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي مع الصحفيين: "يصادف اليوم، يوم سيستان وبلوشستان. نهنئ أبناء وطننا الأعزاء في هذا اليوم، ونذكرهم بأن هذه المحافظة تُعدّ من أهم نقاط الربط بين إيران والعالم. فميناء تشابهار، الميناء البحري الوحيد في إيران، هو حلقة الوصل بين الهند وآسيا الوسطى. ولا تكمن الأهمية الحقيقية لسيستان وبلوشستان في الميناء والممر فحسب، بل في ثقافتها وثروتها البشرية أيضًا".

وأضاف: "شهدنا الأسبوع الماضي العديد من التطورات على الصعيدين الوطني والإقليمي. وكان أهمها الهجوم الأمريكي العدواني على سيريك، والذي استشهد فيه عدد من أبناء هذه الأرض والمياه.. لنتذكر أن الصورة الحقيقية التي رسمتها أمريكا لنا، وجزءًا من جرائمها، تمثلت في عدوان عسكري في حفل زفاف.

المنطقة تعيش حالة اضطراب

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: منطقتنا تعيش حالة اضطراب؛ عدوان بدأ في مارس/آذار ولا يزال مستمرًا حتى اليوم. والحرب الاقتصادية الأمريكية مثال آخر على ممارسات أمريكا القسرية.

وفي إشارة إلى جرائم الكيان الإسرائيلي في غزة، قال: في الوقت نفسه، تستمر جرائم الكيان في غزة ولبنان. الإبادة الجماعية في غزة مستمرة دون انقطاع.

وبخصوص عدم عقد رئيس الجمهورية اجتماعًا ثنائيًا مع نظيره الصيني في قمة شنغهاي، أضاف بقائي: كانت قمة شنغهاي مهمة، وشارك فيها رؤساء الدول الأعضاء في هذا التحالف، والتقى رئيسنا بعدد كبير من نظرائه. كما عُقد اجتماع قصير مع رئيس الوزراء الصيني، جرى خلاله تبادل قضايا هامة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية: تُعقد هذه الاجتماعات في فترة وجيزة، ومن الطبيعي ألا يتسنى أحيانًا عقد اجتماعات مطولة مع جميع القادة المشاركين. تربطنا علاقات جيدة مع الصين، والتواصل مستمر.

وأضاف: ستُعقد قمة البريكس في نيودلهي يوم السبت، وستكون فرصة جيدة لإيران للتواصل مع الدول الأخرى. إن عدم عقد اجتماع واحد في كل مرة ليس أمرًا حاسمًا أو مهمًا.

المفاوضات أداة لتحقيق أهداف البلاد

وفيما يتعلق بتصريحات اللواء محسن رضائي بشأن تغيير استراتيجي في مجال المفاوضات، قال بقائي: المفاوضات ليست سيئة ولا جيدة على الإطلاق، بل هي أداة للنهوض بشؤون البلاد. تتحرك الدبلوماسية بتناغم مع عناصر النظام الأخرى، ودعمًا للقوات المسلحة، ومواكبةً للشعب الإيراني. وفي استمرار هذا المسار، تخضع وزارة الخارجية لقرارات الجهات المختصة.

بخصوص ادعاء ترامب وفانس بأن الصراع مع إيران ليس حربًا، قال: نعم، هذا الصراع ليس حربًا، بل هو عدوان عسكري على السيادة الوطنية. لقد رأى الجميع أن أمريكا، بانتهاكها ميثاق الأمم المتحدة، شنت حربًا على المنطقة والعالم. وهذا يُخالف جميع قواعد القانون الدولي. يجب محاسبة أمريكا حتمًا.

فيما يتعلق بعدوان الكيان الصهيوني على جنوب لبنان، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية قائلاً: "يتمتع الكيان الصهيوني بنوع من الحصانة بفضل دعم أمريكا له، وتقاعس الأمم المتحدة، ولا مبالاة الدول الأوروبية التي تدّعي انتهاك حقوق الإنسان. إن أعمال الكيان ضد لبنان تُعدّ انتهاكاً للسيادة. وتُظهر هذه الأعمال أكثر من أي وقت مضى أهمية المقاومة وفوائدها في حماية كرامة لبنان، وهو ما يحمل في طياته دروساً كثيرة."

إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن فقد استندت إلى تقرير غروسي

وفيما يتعلق بمحاولة الغرب إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "إن مشروع القرار يستند إلى التقرير الذي نشره غروسي، وقد صادفنا هذا النمط من قبل. فكلما وجدوا قصوراً، يلجؤون إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وغروسي."

وأضاف: "هذا الإجراء لا معنى له من نواحٍ عديدة. قانونيًا، زعموا أن ما يُسمى بآلية إعادة فرض العقوبات قد أعاد العمل بالقرارات. وهذا يُعد انتهاكًا لزعمهم ودليلًا على موقف إيران والصين وروسيا بأننا نعتبر آلية إعادة فرض العقوبات غير قابلة للتطبيق.

مسار الدول الأوروبية الثلاث يفقد مصداقيته بشكل متزايد

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: النقطة الثانية هي فقدان مصداقية مسار الدول الأوروبية الثلاث، والثالثة هي أن مطالبهم غير معقولة.

وقال: من جهة، أمريكا هي من أشعلت فتيل هذا الوضع، وعدم تمكن الوكالة من الوصول إلى المعلومات يعود إلى جرائم أمريكا والكيان الصهيوني. لقد عرقلوا الطريق، والآن لجأوا إلى الوكالة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية: هذه علامة على سوء النية، وهم يسعون إلى تصعيد الموقف. ستدرس إيران بالتأكيد الإجراءات اللازمة لأي تحرك. من الخطأ اختبار من تم اختباره.

عملية "الغضب العسكري المزعوم" فشلت في تحقيق أهدافها

وقال بشأن أمر البنتاغون بإنهاء عملية "الغضب العسكري": هذه عملية أطلقت عليها الصحافة الأمريكية نفسها اسم "الغضب العسكري" منذ البداية. ومن الواضح أن هذا العمل العدواني فشل في تحقيق أهدافه وأساء إلى سمعة الولايات المتحدة.

المشاركة في العمل العدواني الأمريكي تواطؤ

وقال بشأن احتمال مشاركة كوريا الجنوبية في الحرب ضد إيران ورد إيران: لقد كتبت حول هذا الموضوع. موقفنا واضح، ولدينا علاقات جيدة مع كوريا الجنوبية ونُقدّرها. يعلم الجميع أن أي مشاركة في العمل العدواني الأمريكي تواطؤ، وستزيد الوضع تعقيدًا، ولن تُسهم في استقرار الأوضاع. لم نتخذ موقفًا رسميًا، وكنا على اتصال مع سيول عبر السفارة. نُوجّه هذا التحذير إلى جميع الدول: لا تُصبحوا أداة في يد العمل العدواني الأمريكي ضد إيران.

استمرار الحصار الاقتصادي المفروض على إيران يُعدّ بمثابة استمرار للعمل العسكري

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية بشأن أحداث الأيام القليلة الماضية والهجوم الأمريكي على إيران: "منذ مارس/آذار، نواجه عدوانًا عسكريًا من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وأصبح مضيق هرمز منطقة أمنية. ولا يزال هذا العدوان مستمرًا حتى اليوم. وما حدث في الأيام القليلة الماضية كان محددًا فيما يتعلق بالإجراءات الإيرانية ضد السفن الحربية الأمريكية، والتي أدت إلى هجوم على سفن تجارية إيرانية. وطالما استمر هذا الوضع، أي الحرب الاقتصادية والحصار، الذي يُعدّ بمثابة استمرار للعمل العسكري، فإن ذلك سيُجبر إيران على اتخاذ تدابير دفاعية."

إيران تستغل فرصة وجودها في نيويورك لشرح مواقفها

وفيما يتعلق بحضور الرئيس الايراني في قمة الأمم المتحدة في نيويورك، قال: "فيما يخص زيارة الرئيس بزشكيان إلى نيويورك، سنستغل هذه الفرصة بالتأكيد لشرح مواقفنا. لذا، فإن قرار المشاركة هو، بالطبع، إذا أوفت الدولة المضيفة بالتزاماتها وأصدرت التأشيرات في الوقت المناسب."

هديد الكيان الصهيوني لدول المنطقة بمثابة جرس إنذار للمنطقة بأسرها

ردّ بقائي على سؤال من مراسل وكالة مهر مفاده أن نفتالي بينيت، رئيس الوزراء السابق للكيان الصهيوني ومنافس نتنياهو، قد صرّح بأسلوب تهديدي بأنهم سيقصفون قطر يوماً ما، وأن السعودية والكويت ستنضمان إلى إسرائيل في ذلك اليوم. كما وصف نتنياهو قطر بأنها دولة عدوة، وتفاخر بأنه سيهاجمها. ما هو موقفكم من هذه اللهجة الصريحة والخطاب العدائي الصريح تجاه دول المنطقة؟ قال: من الواضح للجميع أن الكيان الصهيوني يطمح إلى الهيمنة على المنطقة بأسرها. إن تهديدهم للجميع وسعيهم إلى "إسرائيل الكبرى" بمثابة جرس إنذار للمنطقة بأسرها لكي تُدرك عدوها الرئيسي، وأن تحذر من أن تُقوّيه بالتدخل في شؤون أخرى.

ليس من شرف أمريكا مهاجمة السفن التجارية والمدنيين

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية بشأن الادعاء الأمريكي المتعلق بالهجوم على السفينة "سيريك": ليس من شرف أمريكا اللجوء إلى مهاجمة السفن التجارية. من غير المقبول أن تلجأ قوة كهذه إلى مهاجمة المدنيين وقتلهم في حفل زفاف للضغط على إيران. إن العمل الذي قامت به إيران ضد السفينة الحربية الأمريكية يندرج ضمن إطار حقوقها الأصيلة.

يجب على الولايات المتحدة إزالة حالة انعدام الأمن المفروضة على إيران بوقف العدوان

وفيما يتعلق بمطالبة الولايات المتحدة بإجراء مفاوضات جديدة، قال بقائي: موقفنا واضح. يجب على الولايات المتحدة إزالة حالة انعدام الأمن التي فرضتها بوقف جميع أشكال العدوان والعقوبات الاقتصادية والحصار البحري. كان موقفنا واضحًا، وقد أوضحنا وجهة نظرنا في مذكرة التفاهم. تكمن المشكلة في أن الولايات المتحدة انتهكت التزاماتها بعد 26 يومًا من توقيع التفاهم. لقد كان القرار بيد الولايات المتحدة منذ فترة طويلة؛ فهي من بدأت العدوان، وهي من انتهكت التزاماتها في مذكرة التفاهم.

تدهور الأمن في مضيق هرمز هو نتيجة قسرية لأفعال الولايات المتحدة

وأضاف المتحدث باسم السلك الدبلوماسي، موضحًا سبب تدهور الأمن في مضيق هرمز: "إن تدهور الأمن في مضيق هرمز هو نتيجة قسرية لأفعال الولايات المتحدة. هل كان مضيق هرمز يعاني من مشكلة قبل العدوان الأمريكي؟! من الكذب الصريح تصوير إيران كمشكلة أمنية. لقد أصبح مضيق هرمز غير آمن نتيجة للعدوان الأمريكي وانتهاكه لأراضي دول المنطقة، وطالما استمر هذا الوضع، فلا يمكننا الحديث عن الأمن. المشكلة ليست إيران، بل الحرب العدوانية ضد إيران والشعب الإيراني."

إيران تواصل اتصالاتها مع بعض الدول لخفض التوترات

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية بشأن زيارة وفد قطري إلى طهران: نعم، لقد قاموا بالزيارة. استقبلنا الأسبوع الماضي وفودًا من عُمان وباكستان. وتتواصل الاتصالات بين إيران وبعض الدول لخفض التوترات. وكان الوفد القطري في طهران أمس في إطار الجهود السابقة لخفض التوترات، والتقى بالسيد عراقجي. الدبلوماسية مجال حيوي، وسنستخدمها لتعزيز مصالحنا.

لا تزال كرة المفاوضات في ملعب الولايات المتحدة

وفي إشارة إلى مطالبة الولايات المتحدة بجولة جديدة من المفاوضات، قال بقائي: موقفنا واضح. يجب على الولايات المتحدة أن تزيل حالة انعدام الأمن التي فرضتها، وذلك بوقف جميع أشكال العدوان والعقوبات الاقتصادية والحصار البحري. كان موقفنا واضحًا، وقد أدرجنا وجهة نظرنا في مذكرة التفاهم. تكمن المشكلة في أن الولايات المتحدة انتهكت التزاماتها بعد 26 يومًا من توقيع التفاهم. الكرة في ملعب الولايات المتحدة منذ فترة طويلة؛ فهم من بدأوا العدوان، وهم من انتهكوا التزاماتهم في مذكرة التفاهم.

المحادثات بين إيران وعُمان لتحديد الممرات الآمنة في مضيق هرمز اختُتمت

وأضاف بقائي بخصوص المحادثات الإيرانية العُمانية: "بدأت إيران وعُمان، بوصفهما دولتين ساحليتين، محادثات جادة لتحديد الممرات الآمنة في مضيق هرمز، وقد أحرزت هذه المحادثات تقدماً جيداً. وإذا ما شهدت بعض التقلبات، فذلك يعود إلى تأثير بعض الأطراف الخارجية، ولكن يمكن القول إن المحادثات الإيرانية العُمانية قد اختُتمت، وسيتم تسجيل التفاهم العُماني لدى المنظمة البحرية الدولية، وآمل ألا تُثير بعض الجهات الخبيثة المزيد من الجدل".

متابعة وضع الطيارين والمواطنين الإيرانيين الثلاثة المحتجزين في الكويت مستمرة

وأوضح بقائي آخر المستجدات بشأن وضع الطيارين والمواطنين الإيرانيين الثلاثة المحتجزين في الكويت: "المتابعة مستمرة بشأن وضع الطيارين الثلاثة. وقد زار الوفد الفني لهيئة الأركان العامة قطر في الأيام الأخيرة، والمتابعة مستمرة، ولن نتوقف". تتابع سفارتنا وضع المواطنين المحتجزين في الكويت، ونأمل أن توفر الحكومة الكويتية الظروف المناسبة لإطلاق سراحهم.

سيتم تسليم إدارة البعثة الإيرانية في نيويورك إلى السفير الثاني

وفيما يتعلق بوضع البعثة في نيويورك، قال بقائي: "من الآن وحتى تعيين السفير الجديد، سيتولى السفير الثاني إدارة البعثة، والعمل جارٍ على قدم وساق. ولم يتم تحديد هوية السفير الجديد بعد".

وفيما يخص تحركات الولايات المتحدة في تغيير أسماء مناطق العالم ومنشوراتها على الإنترنت، أشار إلى أن: "هذه قضية دولية، والعالم بأسره يواجه وضعًا غير مألوف. إن عدم التزام السلطة الحاكمة في أي دولة بأي مبادئ ظاهرة جديدة على المستوى الدولي. إن ملاحظتنا لهذا السلوك جزء من عادة السلطة الحاكمة في الولايات المتحدة، التي تحافظ على مكانتها في وسائل الإعلام بهذه الطريقة".

فيما يتعلق بتلة علي الطاهر وربط تطوراتها بمذكرة تفاهم إسلام آباد، أضاف بقائي: لقد ذكرتُ سابقًا أن مسألة التفاوض ليست نقاشًا مطلقًا يمكننا الجزم بأنه سيئ أو جيد. التفاوض أداة، وكلما أمكن استخدامه لضمان المصالح، يجب علينا استخدامه. تم التوصل إلى تفاهم 18 يونيو بعد دراسة جميع الجوانب، وقد نصّ هذا التفاهم على المصالح الوطنية. يجب أن نتذكر أن إخلال العدو بوعده لا ينبغي أن يدفعنا إلى التشكيك في إنجازاتنا. كانت نتيجة الجهود تفاهم 18 يونيو، الذي تضمن وقف الحرب على جميع الجبهات، بما فيها لبنان. لا ينبغي أن نلوم أنفسنا على إخلال أمريكا بوعدها مرة أخرى. يجب توجيه اللوم كله إلى الطرف الذي انتهك التزاماته.

امتثال أوروبا لمطالب أمريكا أدى إلى تهميش دور هذا الاتحاد

وفيما يتعلق ببيان الاتحاد الأوروبي بشأن الحرب الاقتصادية، قال: "إن أداء الدول مهم، وقد جربت أوروبا هذا المسار بالفعل. إن مسار إرضاء أمريكا والامتثال لمطالبها أدى إلى تهميش دور أوروبا أكثر فأكثر. ووفقًا للوائح الأوروبية، يُحظر الامتثال للعقوبات الثانوية الأمريكية. لقد انتهك بيان الاتحاد الأوروبي القانون الدولي وسيادته واستقلاله.

لن نتنازل عن أمننا القومي

وأكد بقائي، في معرض حديثه عن تصريحات المسؤولين الأمريكيين بشأن إنهاء مذكرة إسلام آباد: "لم نبدأ قط بخرق الوعد، بل أمريكا هي من نقضته مرارًا وتكرارًا. لقد شهد المجتمع الدولي ومنطقتنا الجانب الأمريكي وهو ينقض الوعد ويعلن بفخر أنه لم يعد قائمًا. لا يهمنا الاسم، المهم هو أنه طالما لم تُراعَ مصالح إيران وأمنها، فلن نشهد عودة الأمن. لن نتنازل عن أمننا القومي."

فيما يتعلق بالولايات المتحدة فيما يتعلق بالادعاءات حول الهجوم على حفل زفاف في سيريك، صرّح المتحدث باسم السلك الدبلوماسي قائلاً: "المسؤولون الأمريكيون يكذبون، وهم يعلمون جيداً أن تكتيك الولايات المتحدة على مدى ثمانين عاماً كان قائماً على الأعمال العدوانية. لم يكن الهجوم الأمريكي على حفل الزفاف هو الأول من نوعه، ويُظهر تاريخ الهجمات الأمريكية على المدنيين أنها تتبع نموذج الكيان الصهيوني. فهم ينكرون ذلك أولاً، ثم يدّعون أن إيران هي المسؤولة، وبعد نشر الوثائق، يزعمون أنه "ضرر محلي". هذه الأقوال غير مقبولة. لقد صرّحوا مراراً وتكراراً بأنهم سيحققون مع جريمة لامرد وميناب، لكن هذا مجرد انتظار للوقت. يجب علينا لفت انتباه العالم ومتابعة هذه القضايا".

وفيما يتعلق بتصريحات وزارة الخارجية البيروفية بشأن قطع العلاقات بين بيرو وإيران، قال: "ليس لديّ تفسير لذلك، وأعتقد أنهم باعوا أنفسهم خاليي الوفاض، لأنه لم تكن هناك علاقة أرادوا قطعها أصلاً. هذا ما يفعلونه عشية زيارة وزير الخارجية الأمريكي لتلك المنطقة. إنهم يُثيرون قضية وهمية. لم تكن لدينا سفارة هناك، ولم تكن لديهم سفارة هنا.

بخصوص تصريحات نتنياهو حول أحداث 7 أكتوبر والهجمات على دول المنطقة، أوضح بقائي: يعتبر الكيان الصهيوني استمرار الصراع والحرب أساس وجوده. لقد تجاوز نطاق إرهاب هذا الكيان حدود المنطقة، ويسعى باستمرار إلى توسيع نطاق الحرب فيها. ما أثار الصحوة الدولية هو إدراك الجميع أن الكيان الصهيوني قد ارتكب أبشع إبادة جماعية في المنطقة، ويطالب المجتمع الدولي بوقف أعمال هذا الكيان.

وبخصوص اجتماع بزشكيان مع رئيس الوزراء الهندي في شنغهاي، قال: علاقتنا مع الهند تاريخية وطويلة وحضارية. وهي من الدول التي تربطنا بها علاقات اقتصادية جيدة. سيتم طرح قضايا مختلفة، مثل قضية تشابهار، وسيتم بالتأكيد استغلال فرصة مجموعة البريكس لإجراء محادثات.

سيكون موقف إيران من دعم أوروبا للولايات المتحدة متناسبًا مع أفعالها

وبخصوص دعم أوروبا للولايات المتحدة في الحرب مع إيران، قال: سنعرض مواقفنا بناءً على السلوك العملي للدول. لقد أعلنا موقفنا من مشاركة الدول في العدوان على إيران. وقد أوضحنا موقفنا من أوروبا مراراً وتكراراً، وسنتخذ مواقفنا بما يتناسب مع أفعالها.

الادعاء بانسحاب القوات الإيرانية من تلة علي الطاهر عارٍ تمامًا عن الصحة

وقال بخصوص الأخبار المتداولة حول الاتفاق الإيراني بشأن تلة علي الطاهر، والتي تفيد بانسحاب القوات الإيرانية منها: هذا محض افتراء، وهذه مجرد تكهنات إعلامية.

الاتفاق الإيراني العماني شرط ضروري لأمن مضيق هرمز

وفيما يتعلق بمصالح إيران وعُمان في اتفاق مضيق هرمز، قال بقائي: نفترض أن الدولتين الساحليتين لمضيق هرمز تضعان مصالحهما في الاعتبار. وعُمان، بوصفها دولة تربطها بنا علاقات طيبة، ستفعل ما يصب في مصلحتها. إن الاتفاق الإيراني العماني شرط ضروري لأمن طرق الملاحة في مضيق هرمز، ولكنه ليس شرطًا كافيًا. إن انعدام الأمن في مضيق هرمز هو نتاج العدوان العسكري الأمريكي، وطالما استمر هذا العدوان، لن تتمكن الدول من السفر بأمان.

/انتهى/