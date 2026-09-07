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٠٧‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ١:٤٤ م

السلطات الإماراتية تلغي إطلاق سراح الصيادين الإيرانيين المحتجزين لديها

السلطات الإماراتية تلغي إطلاق سراح الصيادين الإيرانيين المحتجزين لديها

أعلن مسؤول مكتب وزارة الخارجية في هرمزغان أن إذن خروج وإطلاق سراح 10 صيادين من هرمزغان، الذين تم احتجازهم في الإمارات منذ أواخر شهر أغسطس الجاري، قد أُلغي قبل دقائق.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن محمد سليماني قال إن تذاكر عودة الصيادين المعتقلين في الإمارات إلى بندر عباس كانت قد صدرت، وتم إجراء جميع التنسيقات اللازمة بين المسؤولين الإيرانيين والإماراتيين لعودتهم.

وأضاف أنه في اللحظة الأخيرة، منع الجانب الإماراتي، دون تقديم سبب وجيه، خروج هؤلاء المواطنين الإيرانيين.

يُذكر أن مسؤول مكتب وزارة الخارجية في هرمزغان كان قد أعلن صباح اليوم عن التخطيط لوصول هؤلاء الصيادين على متن رحلة خطوط كيش الجوية من مطار دبي الساعة 13:30 إلى أرض الوطن، وكانت العائلات قد استعدت لاستقبالهم.

وكانت عائلات الصيادين العشرة، وهم من سكان مدينة "بندر لنجة"، قد أبلغت مسؤولي هرمزغان في أواخر شهر أغسطس بأنهم ذهبوا للصيد في مياه الخليج الفارسي ولم يعودوا.

/انتهى/

رمز الخبر 1973617

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