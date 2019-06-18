قائد قوة الدفاع الجوي الايراني يحثّ على الجهوزية للدفاع في كل المواقع والظروف

جاء ذلك في تصريح ادلى به العميد صباحي فرد اليوم الثلاثاء خلال زيارته التفقدية لمنطقة الدفاع الجوي في جنوب شرق ايران.

وخلال هذه الزيارة تفقد قائد قوة الدفاع الجوي الايراني مجموعة الدفاع الجوي في جابهار بمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق ايران ومن ضمنه موقع مكران الراداري حيث تعرف عن كثب على جهوزيته القتالية.

وقال العميد صباحي فرد، ان موقع مكران الراداري يعد احدى النقاط الحساسة والاستراتيجية في شبكة الدفاع الجوي الشامل وان كوادر مجموعة الدفاع الجوي في جابهار يتولون بكامل الجهوزية حراسة حدود البلاد الجوية.

واضاف، ان جميع مناطق الدفاع الجوي في البلاد اليوم تتولى مهمها بالاعتماد على القدرات الداخلية دون التبعية للخارج وهو ما يعد من النقاط البارزة للدفاع الجوي.

واكد بان جميع نقاط الدفاع الجوي في البلاد مهمة وحيوية لان الدفاع الجوي يعد الخط الامامي للدفاع عن البلاد في الحرب والسلم ولا بد من الجهوزية للدفاع في كل المواقع والظروف.

يذكر ان قائد قوة الدفاع الجوي تفقد خلال الزيارة المنظومات الصاروخية والمدفعية والاستخبارية والاستطلاعية لمجموعة الدفاع الجوي في جابهار./انتهى/