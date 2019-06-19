شمخاني يلتقي نظيره الفنزولي في موسكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن أمين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني التقى نظيره الفنزويلي انجوليلو فرناندز باسكوالينو في موسكو لبحث التعاون الثنائي بين البلدين، متناولاً معه آخر المستجدات الاقليمية والدولية وسبل التعاون بين البلدين.

وأدان الطرفان خلال اللقاء مساعي امريكا لفرض قراراتها على الدول المستقلة ، مع التأكيد على ضرورة تشكيل جبهة سياسية دولية لدعم الحكومة الفنزولية ضد الانفصاليين.

وأثنى شمخاني خلال هذا اللقاء على موقف الحكومة الفنزولية وشعبها ومقاومتهم ضد الهيمنة الامريكية، مشيراً إلى المناسبات المشتركة بين الشعبين الايراني والفنزويلي. /انتهى/.