قائد الثورة الإسلامية: الشهادة في كردستان اقترنت بالتضحية والجهاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن مكتب حفظ ونشر آثار قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي أن وفداً من المشرفين على مؤتمر 5400 شهيد محافظة كردستان التقوا القائد يوم الاثنين الماضي (17 حزيران) ونقلوا في مؤتمرهم المقام اليوم في سنندج تصريحات القائد وتوجيهاته.

أشار قائد الثورة الاسلامية في هذا اللقاء إلى أن شهداء محافظة كردستان يختلفون عن بقية الشهداء في إيران فلقد كانو يحاربون العدو الخارجي ويجاهدون في مناطقهم ضد أعداء الثورة لذلك فأن شهادتهم كانت شهادة مقرونة أكثر بالتضحية والسعي والجهاد الصادق المبين.

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