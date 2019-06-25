"امير خانزادي": إذا أقدم العدو على شيطنة في الخليج الفارسي لن ينجو بفعلته سالماً

أفادت وكالة مهر للأنباء عن زيارة الأدميرال خانزادي لمصنع الدفاعات الإلكترونية "صا ايران" في محافظة "فارس"واطلع بدوره على مجريات العمل لصناعة المعدات البحرية.

واكد "خانزادي"على أن تشهد الصناعات الدفاعية اليوم قفزة علمية كبيرة، وعبّر قائلاً :بالنظر إلى الإمكانيات الموجودة في هذه المجموعة والأيدي العاملة الماهرة والملتزمة بأدائها يمكنني القول ان كثيراً من الصناعات الداخلية أفضل جودة من الصناعات الخارجية.

واضاف ان هذه الإمكانيات الجبارة والتي تشمخ بالرأس عالياً تمكّننا من الإكتفاء الذاتي وأيضاً تُبقي العدو في حالة غياب عمّا لدينا من إمكانات وتطور في هذا المجال.

وبالإشارة منه إلى موجة التهديدات والعقوبات الجائِرة قال: يعلم العدو تمام العلم أنه إذا أقدم على أعمالٍ شيطانية في الخليج الفارسي لن ينجو بفعلته سالماَ، ولن تقتصرالأضرار عندها على الماديات./انتهى/