هنية: مؤتمر البحرين وهم سيتبدد على صخرة صمود الشعب

وقال في كلمته في المؤتمر الوطني الفلسطيني لمواجهة صفقة القرن ورفض مؤتمر البحرين: الشعب الفلسطيني لم يفوض احدا للتنازل او المساومة.
وأضاف: نقول بكل وضوح وجلاء إن فلسطين ليست للبيع ولا للصفقات ولا للمؤتمرات التي تبحث في تكريس المحتل على ارضنا.
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية أن الهدف من مؤتمر البحرين هو دمج العدو الاسرائيلي في المحيط العربي وتنصيب آخر من الامة بانه العدو، مشدداً على أن مؤتمر البحرين ليس إلا وهماً سيتبدد على صخرة صمود الشعبالفلسطيني.
وقال في كلمته في المؤتمر الوطني الفلسطيني لمواجهة صفقة القرن ورفض مؤتمر البحرين: الشعب الفلسطيني لم يفوض احدا للتنازل او المساومة.
وأضاف: نقول بكل وضوح وجلاء إن فلسطين ليست للبيع ولا للصفقات ولا للمؤتمرات التي تبحث في تكريس المحتل على ارضنا.
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