تظاهرة حاشدة رفضًا لمؤتمر البحرين وصفقة القرن في بيروت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن العهد، أن وقد رفع المتظاهرون لافتات ورددوا شعارات تندد بصفقة القرن وتخوّن من يشارك في المؤتمر التطبيعي في البحرين.

وفي الوقفة الاحتجاجية، قال ممثل حركة "حماس" في لبنان أحمد عبد الهادي لتجار الدم والأرض والمقدسات "لو أعطيتمونا مال الأرض وذهبها لا نتخلى عن أرضنا وحقوقنا"، مشيدًا بموقف لبنان بمقاطعة مؤتمر المنامة ورفض بيع حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنه موقف عزيز محط إشادة.

وقال عبد الهادي: "يريدون لمؤتمر البحرين أن يكون حفلة بيع لفلسطين بثمن بخس"، مشيرًا الى أنه "لن نبيع تضحيات وضمود شعبنا منذ النكبة وما بعدها وتضحيات أسرانا الذين ضحوا بسني شبابهم"./انتهى/