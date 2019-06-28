اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا اليوم

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي أعلن أمس أن الاجتماع الدوري للجنة المشتركة للاتفاق النووي سيعقد في العاصمة النمساوية فيينا الجمعة .

يُشار إلى أن إيران أعلنت، في مايو الماضي، خفض التزاماتها بالاتفاق النووي في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية الأمريكية عليها، وهددت بمزيد من الإجراءات بعد 60 يوما.

ومؤخرًا، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن البلاد تستعد لتخصيب اليورانيوم لمستويات أعلى من المسموح به في الاتفاق .

تجدر الإشارة إلى أن الدول الأوروبية الأطراف في الاتفاق، ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، تؤكد تمسكها بالاتفاق. إلا أن إيران ترى أنها لا تقوم بما يكفي حتى تحصل الجمهورية الإسلامية على المزايا الاقتصادية التي ينص عليها الاتفاق.