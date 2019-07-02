الحرس الثوري ينشئ 15 الف وحدة سكنية للمحرومين في أنحاء البلاد

واعلن قائد مقر مكافحة الحرمان لدى الحرس الثوري الايراني العميد ضياء الدين حزني، في حديث خاص لوكالة مهر للأنباء، أن مشروع انشاء 15 الف وحدة سكنية مجهزة بكافة الامكانيات في المناطق النائية والفقيرة بأنحاء البلاد قيد التنفيذ حاليا على يد هذا المقر، مشيرا الى ان الف وحدة سكنية منها تبنى حاليا في محافظة لرستان.

وفيما يتعلق بباقي الاجراءات التي يتخذها مقر مكافة الحرمان، قال حزني: يتضمن جدول اعمال المقر مجموعة كبيرة من الاعمال فيما بينها التوظيف وايصال المياه وتوفير الامن الغذائي وتسهيل الزواج وانشاء المدارس سيما في المناطق الحدودية، اضافة الى رفع المشاكل والعقبات في المناطق النائية والوعرة والضواحي في انحاء البلاد./انتهى/.