ايران تخطط لتوطين 85 في المئة من صناعة قطارات مترو الانفاق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد الرئيس الايراني في شؤون العلوم والتكنولوجيا "سورنا ستاري" صرح في مراسم ابرام صفقة صنع قطار مترو الانفاق بين معاونية العلوم وبلدية طهران والتي حضرها رئيس بلدية طهران ورئيس صندوق الابداع والازدهار ورئيس الجهاد الجامعي، صرح: قد توصلنا في العام الماضي الى اتفاق مع بلدية طهران من اجل صناعة قطار مترو الانفاق للمدينة، حيث قطعت الشركات المعرفية والمجموعات الناشئة خطوات هامة للغاية في مجال توطين صناعة قطارات المترو.

وبالاشارة الى أن توطين صناعة القطارات لخطوط مترو الانفاق يعد من إهتمامات الحكومة وبلدية طهران، قال ستاري: حتى الان كانت 70 في المئة من صناعة قطارات مترو الانفاق تتم على يد الجهات الاجنبية، أاا الان ننوي توطين صناعة القطارات بنسبة 85 في المئة.

ووفقاً لوكالة مهر للأنباء أضاف ستاري انه من المرجح أن يتم تشغيل أكثر من 400 قطار لمترو الأنفاق مصنوع محليا.

ووفقا لتصريحات ستاري أن المشاريع المذكورة بامكانها ان تحول العقوبات ضد ايران الى فرص يمكن اغتنامها عبر خلق فرص العمل والتوظيف، كما أشار الى الجزء الاخر من التفاهمات التي أبرمت بين معاونية العلوم والبلدية وهو تشييد معامل الابداع واحياء الابداع في أطار تطوير وتوسيع المجموعات الناشئة والشركات المعرفية./انتهى/