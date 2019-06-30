إيران تتقلد المركز الاول على مستوى غرب آسيا بمجال هندسة الفضاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس وكالة الفضاء الايرانية مرتضى براري كتب في صفحته الشخصية على موقع الانستغرام وفي إشارة الى تبوأ ايران المرتبة الاولى في مجال علوم هندسة الفضاء على مستوى دول غرب اسيا وفقا لنظام تصنيف سايمغو للابحاث العلمية والمؤسات البحثية (SCImago Journal Rank)، كتب: مشاهدة ايران في المركز الاول بهذا الجدول يبحث بالفخر والاعتزاز بشكل لا يوصف.

وأشار الى جهود العلماء والمتخصصين الايرانيين التي أفضت بالتوصل الى هذه المكانة، معتبرا أن ذلك يجعل نشعر بالمسؤولية بشكل أكبر وسوف نمضي في مسار تطوير البنى التحتية الفضائية لرفع مكانة ايران وتعزيز قدراتها العلمية، فضلا عن تحقيق النمو والازدهار في مجال الاقتصاد الفضائي.

ويذكر أن سايمغو هو واحد من أحدث وأشمل أنظمة تصنيف البحوث في الجامعات والمعاهد في العالم.

وفي الآونة الأخيرة ، أضاف نظام التصنيف مؤشرين جديدين للأداء (الصورة المهنية ونسبة التطور) إلى المؤشرات الأربعة السابقة لتقييم إنجازات البحوث الجامعية.

والجدول الآتي يوضح صدارة إيران في مجال هندسة الفضاء على مستوى غرب آسيا:

وفقًا للدراسة التي نشرت في مجلة SCImago Journal & Country Rank ، احتلت إيران المرتبة الاولى بنشرها 486 بحثا في علوم هندسة الفضاء ، بفارق كبير عن تركيا التي احتلت تركيا المرتبة الثانية.

واحتلت ايران المرتبة الثالثة عشرة من بين 155 دولة في العالم، فيما تصدرت الصين التريب العالمي.

وقام العلماء الصينيون بتقديم 9310 بحثا في مجال علوم هندسة الفضاء لتحتل الصين المرتبة الاولى من بين 155 دولة في العالم، تلتها اميركا بالمرتية الثانية بتقديم 6596 بحثا./انتهى/.