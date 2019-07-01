شركة ايرانية تصنع جهاز البث والاستقبال الفضائي المتنقل محليا

وصرح رئيس الشركة المعرفية المنتجة لجهاز البث والإرسال الفضائي المتنقل محمد ايزدي، أن هذا الجهاز يتمتع بتصميم ذكي وتنطيم تلقائي، كما يحظى بتقنية عالية جدا ويتيح الاتصال بالاقمار الصناعية بسرعة ودقة عاليتين.

وفي اشارة الى مجالات تشغيل الجهاز المذكور قال ايزدي أن هذا النوع من الاجهزة تمكن من الاتصال بالاقمار الصناعية في المناطق النائية والخالية من كافة اجهزة الاتصال اللاسلكي سواء ان كان في البر او البحر او الجو.

وتابع ايزدي: يمكن تثبيت جهاز البث والاستقبال اللاسلكي المصنوع محليا على متن كافة انواع العجلات الخفيفة والثقيلة مثل السيارات والبيك اب والشاحنات والحافلات والمقطورات او الحاويات المتنقلة، ويمكن لهذه العجلات ان تواصل السير بسرعة تصل الى 180 كم في الساعة دون أن تتغير كيفية أداء الجهاز.

وقال أن أجهزة البث والاستقبال الفضائي المتنقلة تستخدم على نطاق واسع، بما فيها عند حصول الكوارث ولدى فرق الاغاثة وادارة الأزمات، انتقال النفط، الشبكات المصرفية، حرس الحدود، العمليات العسكرية، الاتصالات اللاسلكية في المناطق النائية، الاعلام، الابحاث الميدانية، الاطفائية والعلاج الطبي عن بعد وغيرها من المجالات.

وأوضح أن هذا الجهاز مصنوع محليا بشكل كامل ويتمتع بعرض النطاق السريع وتم رفع الأخطاء الموجودة في منظومة الأنواع الاجنبية منها.

وأضاف: أن الشركة قد استفادت من التسهيلات المالية من صندوق الابداع والازدهار في صناعة الجهاز المذكور./انتهى/