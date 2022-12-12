اللواء سلامي: العدو يحاول هزيمة الثورة الإسلامية لكنه عاجز عن فعل أي شيء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان القائد العام لقوات الحرس الثوري، اللواء حسين سلامي، قال اليوم الاثنين، دخل جميع أعدائنا إلى الساحة في المرحلة الراهنة لهزيمة الثورة الإسلامية، لكن رغم امتلاكهم كل الأدوات، إلا أنهم لا يستطيعون فعل أي شيء ضدنا.

واضاف، ان الطرق البرية والجوية والبحرية مغلقة أمام الاعداء، وبعد علمهم بهذه القضية قاموا بغزو الفضاء الافتراضي والعقول والمعتقدات، وفي هذا المجال يجب علينا إحباط المؤامرات من خلال معرفة العدو والتوعية ومعرفة تكتيكات العدو النفسية والإعلامية.

وتابع، ان الجمهورية الإسلامية تمتلك الشعب لمواجهة الاعداء، والحرس الثوري هو دائما خادم الشعب باعتباره الرصيد الرئيسي للثورة الإسلامية.

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