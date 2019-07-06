  1. السياسة
٦ يوليو ٢٠١٩ - ١٤:٤٠

الخزعلي: الحفاظ على الحكومة ضرورة وطنية والسعودية فشلت بالعراق

الخزعلي: الحفاظ على الحكومة ضرورة وطنية والسعودية فشلت بالعراق

عد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الحفاظ على حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي “ضرورة وطنية”، فيما اشار إلى أن السياسات السعودية فشلت في العراق.

ونشر الصحافي اللبناني نور أيوب على صفحته بالفيسبوك تصريحات للخزعلي قال إنه ادلى بها “اثناء لقاء في العاصمة اللبنانية بيروت، مع عددٍ من “المهتمين” اتسم بالكثير من الشفافية امس الجمعة”.

ونقل أيوب عن الخزعلي قوله، إن “الحفاظ على حكومة عادل عبدالمهدي ضرورة وطنية، وهناك من يسعى إلى إسقاطها”، مبينا أن “سياسة الحكومة الانفتاح على مختلف جيرانها”.

وبشأن العلاقات مع السعودية، أكد الخزعلي أن “السياسة السعودية فشلت في العراق، وهناك هجومٍ سعودي ناعم عليه”.

وحول الحشد الشعبي، اشار الخزعلي إلى أن “ الحشد الشعبي مكوّنٌ رئيس من مكوّنات المؤسسة العسكرية ـــــ الأمنية، وملتزمٌ بقرارات الحكومة الاتحادية”، مبينا أن فتوى المرجعية الدينية العليا أسّست «الحشد»، وسيبقى منتسبوه على التزامهم العقائدي”.

رمز الخبر 1896066

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