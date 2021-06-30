الخزعلي: لدينا القدرة للرد على أميركا إذا استمرت في إراقة الدماء العراقية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد الخزعلي بان لدينا الجهوزية الكاملة للرد على أمريكا إذا استمرت في إراقة الدماء العراقية، البيت الأبيض يعلن أنه أبلغ بعض أعضاء الكونغرس قبل تنفيذ ضربات جوية في سوريا والعراق.

وأشار الخزعلي إلى أن "العدو الأمريكي الغادر هو من ابتدأ بإزهاق الأرواح ونقل المعركة إلى هذا المستوى"، لافتا إلى أن "عمليات المقاومة انتقلت لمرحلة جديدة ولن يكون القصاص لدماء شبابنا الغالية إلا دماء جنوده المحتلين".

وأضاف: "إذا استمرت أمريكا في إراقة الدماء العراقية فنحن على قدرة باستمرار الرد على الرد ولدينا الجهوزية الكاملة والتخطيط بشكل لن يتوقعه العدو من ناحية المكان ونوعية الأسلحة".

وقال الخزعلي إن "الكثير من القوى السياسية كان موقفها جيدا في إدانة واستنكار هذا الاعتداء ولكن أكثر من قوى سياسية لم تنطق بأي شيء عن الاعتداء وكأن الأمر لا يعنيها والطرف الكردي لم نسمع له أي تصريح واي موقف".

وأعلن أن "فصائل المقاومة باقية على قرارها بمقاومة الأمريكيين وتصعيد عملياتها".

المصدر: "عصائب أهل الحق"

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