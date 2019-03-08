الخزعلي يعلق على استشهاد عشرات من مقاتلي الحشد الشعبي قبل أيام

وأكد الخزعلي، في كلمة له بمهرجان يوم الشهيد المقاوم الذي أقامته حركة عصائب اهل الحق اليوم 8 آذار 2019، على ضرورة "إعادة انتشار الحشد الشعبي، بناء على المعلومات الاستخبارية الجديدة".

ودعا، القائد للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، والحشد الشعبي، الى "القيام بعمليات عسكرية جديدة، لمطاردة جيوب داعش، وأخذ زمام المبادرة من خلاياه" حسبما افادت قناة "ان أر تي".

ورأى أن "هناك مشروعا لاستهداف العراق غايته منع عودة الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد"، مبينا أن "هناك فرصة حقيقية لتحقيق انتصار سياسي عبر التكاتف ووحدة الصف والشعور بالمسؤولية".

واضاف، أن "السفارة الاميركية تبشر بجيل ثالث لداعش تمهيدا لإيجاده فعليا، لافتا الى أن "المقاومة كانت السبب الرئيس في عزة العراق وكرامته في مجابهة الاحتلال، فضلا عن كونها السبب انتصار العراق على الارهاب الداعشي".