إجراءات أميركا العدائية ضد إيران كرست الأزمة بالمنطقة

وفي تعليق له امس الأحد حول زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم من قبل إيران أضاف فرانتس كلينتسوفيتش، ان هذا القرار كان متوقعا تماما وجاء اثر إنسحاب أميركا من الإتفاق النووي.

وتابع: من الطبيعي أنه من الممكن ألا تستسيغ الأطراف الأخرى للإتفاق هذه الخطوة الإيرانية؛ لكن إيران تدافع بالتأكيد عن أمنها وأنا أعتقد بأن التهديدات الأميركية ضد إيران غير مجدية في هذا المجال.

وأعرب كلينتسوفيتش عن قلقه بأن تتخذ أميركا مزيدا من الإجراءات التصعيدية في منطقة الشرق الأوسط ما يؤدي الى تأزيم الأوضاع فيها أكثر مما هي عليه الآن.

وقال: ان فترة تولي دونالد ترامب المهام الرئاسية في الولايات المتحدة، ستسجل على ذاكرة التاريخ تحت عنوان الحقبة التي إنعدم خلالها الإستقرار الستراتيجي للعالم.